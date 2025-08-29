Chives en fête Chives

Chives Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-31

2025-08-29

Organisé par l’ACCA et la commune. 3 jours d’animations.

Chives 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 06 05 49

Organisiert von der ACCA und der Gemeinde. 3 Tage lang Animationen.

Organizzato dall’ACCA e dal comune. 3 giorni di intrattenimento.

Organizado por la ACCA y la comuna. 3 días de diversión.

