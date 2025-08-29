Chives en fête Chives
Chives en fête Chives vendredi 29 août 2025.
Chives en fête
Chives Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-29
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-29
Organisé par l’ACCA et la commune. 3 jours d’animations.
.
Chives 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 06 05 49
English :
false
German :
Organisiert von der ACCA und der Gemeinde. 3 Tage lang Animationen.
Italiano :
Organizzato dall’ACCA e dal comune. 3 giorni di intrattenimento.
Espanol :
Organizado por la ACCA y la comuna. 3 días de diversión.
L’événement Chives en fête Chives a été mis à jour le 2025-08-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme