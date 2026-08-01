AGENDA · Chives
Chives en fête Chives
vendredi 28 août 2026 · Chives
Informations pratiques
Chives
Chives en fête
Chives Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
pour les repas réservation obligatoire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Fête foraine et rampeau tout le week-end. Au programme marché de producteurs, concours de pétanque, repas paëlla, feu d’artifice, balade et exposition de véhicules anciens, et repas champêtre.
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Chives 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 06 05 49
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L’événement Chives en fête Chives a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge