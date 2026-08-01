Informations pratiques

Chives

Chives en fête

Chives Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

pour les repas réservation obligatoire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Fête foraine et rampeau tout le week-end. Au programme marché de producteurs, concours de pétanque, repas paëlla, feu d’artifice, balade et exposition de véhicules anciens, et repas champêtre.

.

Chives 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 06 05 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Chives en fête Chives a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge