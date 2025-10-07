CHIVY PEPPER’S en concert à l’EJC Soissons

CHIVY PEPPER’S en concert à l’EJC Soissons mardi 7 octobre 2025.

CHIVY PEPPER’S en concert à l’EJC

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 21:00:00

fin : 2025-10-07 22:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Rendez-vous mardi 7 octobre à partir de 21h à l’EJC pour un concert avec le groupe CHIVY PEPPER’S en première partie de la Jam !

CHIVY PEPPER’S est un trio composé de Thomas au chant et à la guitare, de Didier à la basse, et de Denis à la batterie. Inspirés principalement par les Red Hot Chili Peppers, ils interprètent également les compositions originales de Thomas, ainsi que des reprises de Placebo, Nirvana, Muse, R.E.M, Green Day, Linkin Park et bien d’autres.

Un répertoire varié et une belle énergie aux influences pop/rock… Une belle soirée en perspective !!! 0 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France ejc.soissons.info@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CHIVY PEPPER’S en concert à l’EJC Soissons a été mis à jour le 2025-08-31 par SIM Hauts-de-France CA GrandSoissons