Chloe BOLLING Moma Kitchen Food Court Bayonne

Chloe BOLLING

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Le principe de Pitch & Match Pitch sur scène chaque pitcheur a 3-5 minutes pour présenter son/sa pote célibataire, avec un PowerPoint ou simplement à l’oral. Écoute & match le public découvre la personne et note ses coups de cœur. Après le pitch si ça matche, les spectateurs peuvent venir discuter avec les pitcheurs et leurs amis pour apprendre à se connaître ou simplement échanger. Ambiance garantie un animateur est là pour guider les pitchs, lancer des interactions et mettre l’ambiance. Bonus pour les pitcheurs une consommation offerte pour célébrer ton pitch.

Règles d’or Good vibes only, bienveillance et bonne humeur et respect du temps et des participants

Inscriptions Public https://www.eventbrite.fr/e/pitch-match-ticket. Pitcheurs inscription par mail à aurelie@momakitchen.fr .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aurelie@momakitchen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chloe BOLLING

L’événement Chloe BOLLING Bayonne a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Bayonne