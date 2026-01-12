Chloé Lacan

Messei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Après 10 ans d’aventure collective avec La Crevette d’Acier, Chloé Lacan a exploré l’inverse exact dans Les Plaisirs Solitaires. Viendront ensuite le spectacle musical J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre, puis le conte La pêche au Bonheur. Enfin, Chloé Lacan a participé à de nombreux projets collectifs comme L’Ultrabal, Happy Ends, ou Cinq.

En 2024, un problème à l’épaule l’oblige à lâcher son accordéon pour un temps indéterminé. Avec ce nouveau projet, Vagues à l’âme, Chloé Lacan veut tordre le cou à nos mélancolies. Y explorer comment la musique se nourrit de nos détresses, comment elle les transforme, comment elle les déjoue. De Monteverdi à la samba brésilienne, en passant par de nouvelles compositions, la voix de Chloé Lacan et l’accordéon de Richard Posselt se répondent, convoquent leurs remèdes musicaux et se promènent, avec poésie et légèreté, dans cet endroit de triste allégresse que seule la musique peut traduire et qui nous pousse à danser, rire et pleurer à la fois.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la commune de Messei. .

Messei 61440 Orne Normandie +33 2 33 96 71 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chloé Lacan

L’événement Chloé Lacan Messei a été mis à jour le 2026-01-12 par REZZO