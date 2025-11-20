Chloé Place des Jacobins Le Mans

Chloé

Dans le cadre de Le Mans Sonore

Figure essentielle de l’électronique française depuis le Pulp, CHLOÉ s’impose par un DJing libre et sensible, marqué par des sets all night long et une esthétique toujours en mouvement. Productrice incontournable (The Dawn, Mars 500, Night Rider) et remixeuse recherchée, elle explore sans cesse de nouveaux territoires. À la tête de Lumière Noire Records, elle évolue avec la même finesse entre clubs, festivals et créations contemporaines, brouillant les frontières pour offrir des expériences sonores uniques et audacieuses. .

English :

As part of Le Mans Sonore

German :

Im Rahmen von Le Mans Sonore

Italiano :

Nell’ambito di Le Mans Sonore

Espanol :

En el marco de Le Mans Sonore

