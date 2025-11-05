Chloé Lecerf Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Chloé Lecerf Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 5 novembre 2025.
Un moment suspendu, entre swing entraînant et rythmes ensoleillés.
Chloé Lecerf : voix
Jeremy Hinnekens : piano
Luca Fattorini : contrebasse
Romain Sarron : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz standards, compositions — Au programme de cette soirée en compagnie de la chanteuse Chloé Lecerf : des standards du Great American Songbook, revisités avec fraîcheur, des morceaux aux couleurs latines qui invitent au voyage, ainsi que quelques compositions personnelles.
Le mercredi 05 novembre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 05 novembre 2025
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/