Chloé Lecerf Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 5 novembre 2025.

Un moment suspendu, entre swing entraînant et rythmes ensoleillés.

Chloé Lecerf : voix

Jeremy Hinnekens : piano

Luca Fattorini : contrebasse

Romain Sarron : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz standards, compositions — Au programme de cette soirée en compagnie de la chanteuse Chloé Lecerf : des standards du Great American Songbook, revisités avec fraîcheur, des morceaux aux couleurs latines qui invitent au voyage, ainsi que quelques compositions personnelles.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/