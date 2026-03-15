Chloé Marsigny Sextet – 10 seconds to Lift Off Vol. 3 JASS CLUB PARIS Paris

Avec son sextet, Chloé Marsigny met le jazz au service des mystères de l’univers.

Depuis 2017, le sextet formé de musicien·ne·s issu·e·s de la scène lausannoise se produit sur de nombreuses scènes en Suisse et en France, donnant naissance à une saga musicale astronomique baptisée 10 seconds to Lift Off Vol.1 et Vol. 2. Ce soir, Chloé Marsigny présente sur scène le troisième volet de ce projet.

Après avoir exploré les étoiles et la vie dans l’univers, elle s’intéresse désormais aux planètes lointaines et méconnues, pour un nouveau voyage entre science et créativité.

Chloé Marsigny / clarinette basse

Micaël Vuataz / saxophone

Merlin Breij / guitare

Mirko Maio / piano

Louise Knobil / contrebasse

Fabien Ghirotto / batterie

Embarquez à bord de son vaisseau ! La clarinettiste nous emmène dans son univers où le jazz dialogue avec les physiques et la conquête spatiale.

Le samedi 04 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T00:30:00+02:00

fin : 2026-04-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T21:30:00+02:00_2026-04-04T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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