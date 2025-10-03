Chloé Marsigny Sextet La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Chloé Marsigny Sextet La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement vendredi 3 octobre 2025.

Chloé Marsigny Sextet

Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Jazz moderne, compositions à la Caverne Jazz.

Chloé Marsigny est passionnée par le jazz des années 60 regroupant compositions avant-gardistes (Wayne Shorter, John Coltrane) et le jeu instrumental imprévisible (Eric Dolphy, Ornette Coleman).

Elle livre alors des compositions profondément Jazz, inspirées des phénomènes physiques régissant notre univers.



A travers des arrangements modernes et une perpétuelle recherche de spontanéité, le sextet surprend et se surprend. Il propose ainsi une expérience sincère et différente chaque fois. .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43

English :

Modern jazz, compositions at Caverne Jazz.

German :

Moderner Jazz, Kompositionen in der Caverne Jazz.

Italiano :

Jazz moderno, composizioni al Caverne Jazz.

Espanol :

Jazz moderno, composiciones en Caverne Jazz.

L’événement Chloé Marsigny Sextet Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille