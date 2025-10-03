Chloé Marsigny Sextet La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement
Chloé Marsigny Sextet La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement vendredi 3 octobre 2025.
Chloé Marsigny Sextet
Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Jazz moderne, compositions à la Caverne Jazz.
Chloé Marsigny est passionnée par le jazz des années 60 regroupant compositions avant-gardistes (Wayne Shorter, John Coltrane) et le jeu instrumental imprévisible (Eric Dolphy, Ornette Coleman).
Elle livre alors des compositions profondément Jazz, inspirées des phénomènes physiques régissant notre univers.
A travers des arrangements modernes et une perpétuelle recherche de spontanéité, le sextet surprend et se surprend. Il propose ainsi une expérience sincère et différente chaque fois. .
La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43
English :
Modern jazz, compositions at Caverne Jazz.
German :
Moderner Jazz, Kompositionen in der Caverne Jazz.
Italiano :
Jazz moderno, composizioni al Caverne Jazz.
Espanol :
Jazz moderno, composiciones en Caverne Jazz.
