RAPHAEL – La Merise Trappes

RAPHAEL Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : RAPHAELAvez-vous déjà fait ce rêve ou plutôt ce cauchemar ? Vous êtes propulsé sur une scène mais vous n’avez rien préparé, ni paroles, ni musique et vous ne savez pas quoi faire ? C’est ce qui arrive au chanteur Raphaël, sauf qu’ici ce n’est pas un rêve, le voici sur un plateau nu avec seulement un étrange objet au centre, une sorte de monolithe imposant dont il ignore la fonction. Alors le monolithe se met à parler : « fais toi confiance, pourquoi pas un karaoké » lui dit la machine, démarrant à un volume impressionnant la bande son d’un vieux tube. Après dix albums studio et trois livres, Raphaël revient avec une création « ovniesque », offrant un concert à la fois sonore, interactif et généreux. Ce projet invite à une réflexion sur l’évolution de l’art et la place du créateur face à l’émergence de l’intelligence artificielle. Auteur-compositeur-interprète légendaire de la scène française contemporaine, Raphaël nous convie à un grand moment musical où la création donne place au partage. Une soirée que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78