Chlorine Free release Party La Petite Halle Paris jeudi 11 septembre 2025.
Ils présenteront leur tout dernier album « nEW bASICS »
Le groupe se réunit en version FULL BAND pour l’occasion, leur concert avec l’ensemble du collectif est assez rare ! à ne pas manquer !
Plein de surprises !
nEW bASICS
« Le meilleur album de Chlorine Free à ce jour ! une belle réussite ! »
Lionel Eskenazi – Jazz Magazine
« Le collectif parisien Chlorine Free vient de sortir un nouvel album, une bonne dose de free jazz, de funk et de broken beat. Après 15 ans de carrière, on n’est encore une fois pas déçu·es : le disque propose un jazz mutant, un peu funky et un peu chill, avec la douceur et la finesse qu’on connaît au groupe. »
Radio NOVA
Line Up :
Virgile Lorach – Bass
Maxime Zampieri – Drum
Romain Clerc-Renaud – Rhodes
Corentin Pujol – Synth
Fanny Ménégoz – Flute
Olivier Laisney – Trompet
RacecaR aka Days – Mc
Mike Ladd – MC
Chlorine Free fête la sortie de son dernier album le 11 septembre 2025 à la petite Halle !
Le jeudi 11 septembre 2025
de 21h00 à 00h30
payant
De 10 à 12 euros.
Tout public.
La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).
After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)
Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)
