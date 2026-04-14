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Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! », Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame, Fontaine-Notre-Dame

Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! », Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame, Fontaine-Notre-Dame

Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! », Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame, Fontaine-Notre-Dame samedi 18 avril 2026.

Lieu : Terrain Chloro'Bulle Fontaine Notre Dame

Adresse : Chloro'Bulle

Ville : 59400 Fontaine-Notre-Dame

Département : Nord

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : gratuit, tous publics

Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! » Samedi 18 avril, 10h00 Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame Nord

gratuit, tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Dans le jardin-forêt – Chloro’Bulle 1 route Nationale à Fontaine-notre-Dame
De 10h00 à 12h00
De 14h00 à 17h00
‍ ‍ Tous publics
️ GRATUIT

Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame Chloro’Bulle Fontaine-Notre-Dame 59400 Nord Hauts-de-France
Samedi 18 avril 2026 agglodecambrai chlorobulle