Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! », Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame, Fontaine-Notre-Dame
Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! », Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame, Fontaine-Notre-Dame samedi 18 avril 2026.
Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! » Samedi 18 avril, 10h00 Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame Nord
gratuit, tous publics
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Dans le jardin-forêt – Chloro’Bulle 1 route Nationale à Fontaine-notre-Dame
De 10h00 à 12h00
De 14h00 à 17h00
Tous publics
️ GRATUIT
Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame Chloro’Bulle Fontaine-Notre-Dame 59400 Nord Hauts-de-France
Samedi 18 avril 2026 agglodecambrai chlorobulle