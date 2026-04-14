Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! », Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame, Fontaine-Notre-Dame

Chloro’Bulle présente « La grande chasse aux oeufs de pâques ! » Samedi 18 avril, 10h00 Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame Nord

gratuit, tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Dans le jardin-forêt – Chloro’Bulle 1 route Nationale à Fontaine-notre-Dame

De 10h00 à 12h00

De 14h00 à 17h00

‍ ‍ Tous publics

️ GRATUIT

Terrain Chloro’Bulle Fontaine Notre Dame Chloro’Bulle Fontaine-Notre-Dame 59400 Nord Hauts-de-France

Samedi 18 avril 2026 agglodecambrai chlorobulle