Ille-et-Vilaine

Chminrie vélocée sur la Voie Verte La Régalante Lieu-dit Ribert Etang de la Cantache Montreuil-sous-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-07-09 14:15:00

fin : 2025-07-09 18:30:00

2025-07-09

Prends ton vélo, ta bonne humeur, ta casquette, une gourde d’eau fraîche et c’est parti une chminrie sur la voie verte La Régalante !

Le long du trajet, on aura du bon temps avec les encadrants chantous et contous jusqu’à Châtillon-en-Vendelais et la guinguette de Villanfray pour une pause-animée contée-chantée !

Ça se passe comment ?

Le parcours et les horaires :

– Départ de Vitré RDV donné à 14h15, étang de la Cantache, lieu-dit Ribert, parking au départ de la voie verte. Départ à 14h30

– Vers 16h à Châtillon-en-Vendelais arrêt à la guinguette de Villanfray (parc du château)

– 16h à 17h pause-animée avec La Bouèze et La Granjagoul

– 17h retour en autonomie (retour estimé 18h30)

Je prévois impérativement :

– Mon propre vélo en bon état de fonctionnement

– Un petit sac à dos avec ma gourde, mon goûter pour la pause, casquette, k-way ou crème solaire ! Un peu de monnaie pour boire un verre à la guinguette.

– Enfants sous la responsabilité des parents

– Je suis en forme et je ne surestime pas mes capacités physiques, ni celles de mes

enfants 30km aller-retour !

Infos pratiques :

– Tarifs 2€ ; gratuit de 14 ans.

– A partir de 10 ans

– Inscriptions conseillées au 02 99 95 37 99

Organisé par les associations La Bouèze et La Granjagoul. Dans le cadre du festival itinérant Léz Chminries d’l’étë 2025 Animations contées et musicales. .

Montreuil-sous-Pérouse 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

