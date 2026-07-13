C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Moulins de Trouguer Cléden-Cap-Sizun
mercredi 5 août 2026 · Cléden-Cap-Sizun
Informations pratiques
Cléden-Cap-Sizun
C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Moulins de Trouguer
Moulin de Trouguer Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Itinérances de la ludothèque avec nos grands jeux en bois. Il y aura un créateur de jeux société qui sera présent avec ses prototypes. .
Moulin de Trouguer Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81
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English :
L’événement C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Moulins de Trouguer Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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