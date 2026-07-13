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AGENDA · Cléden-Cap-Sizun

C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Moulins de Trouguer Cléden-Cap-Sizun

mercredi 5 août 2026 · Cléden-Cap-Sizun

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Moulin de Trouguer
Ville
29770 Cléden-Cap-Sizun
Département
Finistère
Tarif

Cléden-Cap-Sizun

C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Moulins de Trouguer

Moulin de Trouguer Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Itinérances de la ludothèque avec nos grands jeux en bois. Il y aura un créateur de jeux société qui sera présent avec ses prototypes.   .

Moulin de Trouguer Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 56 83 28 81 

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English :

L’événement C’hoari Tour Ludothèque itinérante du Cap-Sizun Moulins de Trouguer Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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