Choc des minis gaillards: Kick boxing (Gymnase Lavoisier) Brive-la-Gaillarde

Passage Guynemer Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

2026-04-26

Challenge des clubs de boxe.
Au programme
Assaut educatif
Restauration et buvette
Boutique du club
Organisé par Boxe Académie Brive.
De 10h à 18h.   .

Passage Guynemer Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

