Chocho Cannelle Villefranche-de-Rouergue

Venez découvrir un quatuor de jazz atypique.

Camille Heim va tirer tout le potentiel de sa harpe en l’exploitant comme une basse électrique. Elle joue ainsi le double jeu de soliste et d’accompagnatrice. Timothé Renard habille sa clarinette basse d’une multitude d’effets qui nous emmènent sur des terrains électroniques et saturés. Les claviers n’ont plus de secrets pour Arthur Guyard qui se balade entre textures enveloppantes et improvisations lyriques. Léo Danais sous-tend l’ensemble grâce aux rythmiques chaudes et colorées de sa batterie. .

Come and discover an atypical jazz quartet.

Erleben Sie ein atypisches Jazz-Quartett.

Venite a scoprire un quartetto jazz atipico.

Venga a descubrir un cuarteto de jazz atípico.

