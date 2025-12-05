Choco Contes Crépy-en-Valois

Choco Contes

Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La mjc centre social vous invite à une soirée spéciale Téléthon, où les enfants monteront sur scène pour vous offrir un spectacle plein d’énergie et de sourires.

Ne manquez pas Choco contes vendredi 5 décembre 2025 à 19h à l’Espace Rameau pour partager un moment solidaire et festif.

Des douceurs, gourmandises et gâteaux faits maison seront proposés à la fin du spectacle.

L’ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon afin de soutenir la recherche et les familles concernées.

Venez encourager les enfants, vous régaler et contribuer à une belle cause.

À partir de 6 ans.

Gratuit, sur réservation à mjcrameau@orange.fr ou au 03 44 87 13 13.

Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13

English :

The mjc center social invites you to a special Telethon evening, where the children will take to the stage to put on a show full of energy and smiles.

Don’t miss Choco contes on Friday, December 5, 2025 at 7pm at Espace Rameau for a festive evening of solidarity.

Home-made sweets and cakes will be served at the end of the show.

All profits will be donated to the Telethon to support research and the families concerned.

Come and cheer on the children, enjoy the show and contribute to a worthy cause.

Ages 6 and up.

Free of charge, with reservation at mjcrameau@orange.fr or 03 44 87 13 13.

German :

Das mjc centre social lädt Sie zu einem speziellen Telethon-Abend ein, an dem die Kinder auf die Bühne gehen und Ihnen eine Show voller Energie und Lächeln bieten.

Verpassen Sie nicht Choco contes am Freitag, den 5. Dezember 2025 um 19 Uhr im Espace Rameau, um einen solidarischen und festlichen Moment zu teilen.

Am Ende der Vorstellung werden Süßigkeiten, Leckereien und selbstgebackene Kuchen angeboten.

Der gesamte Erlös geht an den Telethon, um die Forschung und die betroffenen Familien zu unterstützen.

Feuern Sie die Kinder an, lassen Sie sich verwöhnen und tragen Sie zu einem guten Zweck bei.

Ab 6 Jahren.

Kostenlos, mit Reservierung unter mjcrameau@orange.fr oder 03 44 87 13 13.

Italiano :

Il centro sociale mjc vi invita a una serata speciale di Telethon, in cui i bambini saliranno sul palco per mettere in scena uno spettacolo pieno di energia e sorrisi.

Non perdetevi Choco contes venerdì 5 dicembre 2025 alle 19.00 all’Espace Rameau per una serata di solidarietà.

Al termine dello spettacolo saranno disponibili dolci fatti in casa.

L’intero ricavato sarà devoluto a Telethon per sostenere la ricerca e le famiglie interessate.

Venite a fare il tifo per i bambini, a godervi lo spettacolo e a contribuire a una giusta causa.

Bambini a partire dai 6 anni.

Gratuito, su prenotazione a mjcrameau@orange.fr o 03 44 87 13 13.

Espanol :

El centro social mjc le invita a una velada especial del Teletón, en la que los niños subirán al escenario para ofrecer un espectáculo lleno de energía y sonrisas.

No se pierda Choco contes el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 19:00 en el Espace Rameau para disfrutar de una velada festiva y solidaria.

Al final del espectáculo habrá dulces y pasteles caseros.

Todos los beneficios se donarán al Teletón para apoyar la investigación y a las familias afectadas.

Venga a animar a los niños, disfrute del espectáculo y contribuya a una buena causa.

Niños a partir de 6 años.

Gratis, previa reserva en mjcrameau@orange.fr o en el 03 44 87 13 13.

