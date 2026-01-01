Choco-lecture Médiathèque Louverné

Choco-lecture

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31 11:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Profite d’un moment de partage sur les livres qui t’ont plu autour d’un petit déjeuner. Tous les types de livres sont autorisés !

De 8 à 12 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

English :

Share your favorite books over breakfast. All types of books are allowed!

Ages 8 to 12. Registration (limited number of places) on 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr

