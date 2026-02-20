Choco Race Taissy

Choco Race

Fort de Montbré Taissy Marne

Tout public

Un évènement avant tout conçu pour les enfants !

La Choco Race de Pâques vous attendra au fort de Montbré le 4 avril de 9h à 17h pour une passionante chasse aux oeufs et d’autres activités ludiques et sportives.

Une buvette sera à votre disposition.

Les familles repartiront avec un prix en chocolat.

L’âge minimum requis est de 3 ans.

Tarif de départ

– 50 premières places enfants à 10 euros

– Places adultes à 5 euros

PROFITEZ-EN !! .

Fort de Montbré Taissy 51500 Marne Grand Est

