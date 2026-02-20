Choco Race Taissy
Choco Race Taissy samedi 4 avril 2026.
Choco Race
Fort de Montbré Taissy Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Un évènement avant tout conçu pour les enfants !
La Choco Race de Pâques vous attendra au fort de Montbré le 4 avril de 9h à 17h pour une passionante chasse aux oeufs et d’autres activités ludiques et sportives.
Une buvette sera à votre disposition.
Les familles repartiront avec un prix en chocolat.
L’âge minimum requis est de 3 ans.
Tarif de départ
– 50 premières places enfants à 10 euros
– Places adultes à 5 euros
PROFITEZ-EN !! .
Fort de Montbré Taissy 51500 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Choco Race
L’événement Choco Race Taissy a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT de la Marne