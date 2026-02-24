Choco’chups Atelier de fabrication de sucettes en chocolat Ribeauvillé
route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-04 15:30:00
fin : 2026-04-11 15:45:00
2026-03-04 2026-03-12 2026-04-13 2026-04-29 2026-05-15
Un atelier pour les petits gourmands ! Venez fabriquer votre sucette en chocolat le temps d’un atelier en famille !
Dans la peau d’un véritable artisan chocolatier, apprenez à fabriquer vos propres sucettes en chocolat. Les mains dans le choco’, réalisez vos pièces en chocolat et qui sait, devenez peut-être plus tard… un Meilleur Ouvrier de France Chocolatier !
On ne devient pas apprenti(e) chocolatier(e) dès sa naissance, une dextérité est d’usage, sans quoi les parents pourront devenir commis ¿¿
Réalisez donc vos 5 sucettes en chocolat blanc, lait ou noir selon la disponibilité du jour, décorez-les et dégustez-les !
+33 3 89 71 20 26 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr
English :
A workshop for the little gourmets! Come and make your own chocolate lollipop during a family workshop!
