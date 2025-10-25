Choco’chups Haguenau

Choco’chups Haguenau samedi 25 octobre 2025.

Choco’chups

50 Route de Bitche Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 15:15:00

fin : 2025-10-25 15:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Plongez dans l’univers passionnant de la chocolaterie avec vos petits chefs en herbe lors de notre atelier Choco’Chups !

Plongez dans l’univers passionnant de la chocolaterie avec vos petits chefs en herbe lors de notre atelier Choco’Chups !

Les mains dans le chocolat, vos petits artisans apprendront les secrets de la fabrication artisanale de 5 délicieuses sucettes en chocolat au lait. Agrémentées de toppings variés pour une personnalisation totale, ils auront l’opportunité de créer leurs propres chefs-d’œuvre chocolatés. Qui sait, peut-être éveilleront-ils la vocation d’un futur Meilleur Ouvrier de France Chocolatier !

Explorez avec joie l’enthousiasme de vos petits chocolatiers, libérant leur créativité lors de la décoration, avant de savourer le fruit de leur travail artisanal. Une expérience délicieuse à partager en famille, où chaque moment devient une aventure gourmande avec vos petits chefs pâtissiers !

La durée de l’atelier est de 15 minutes environ. Comptez 15 minutes supplémentaires pour le démoulage.

Cet atelier est accessible à partir de 4/5 ans. La présence d’un adulte est obligatoire et n’est pas facturée, elle ne doit pas être prise en compte lors de la réservation. .

50 Route de Bitche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

English :

Dive into the exciting world of chocolate-making with your little budding chefs at our Choco’Chups workshop!

German :

Tauchen Sie mit Ihren kleinen Nachwuchsköchen bei unserem Choco’Chups-Workshop in die spannende Welt der Schokoladenfabrik ein!

Italiano :

Immergetevi nell’emozionante mondo della cioccolateria con i vostri chef in erba nel nostro laboratorio Choco’Chups!

Espanol :

Sumérjase en el apasionante mundo de la chocolatería con sus chefs en ciernes en nuestro taller Choco’Chups

L’événement Choco’chups Haguenau a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau