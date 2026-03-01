Choco’Circus Chocolaterie de Puyricard Aix-en-Provence

Choco’Circus

Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026 de 9h30 à 18h. Chocolaterie de Puyricard Avenue Georges de Fabry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

La Chocolaterie de Puyricard organise Choco’Circus, une journée festive à l’ambiance fête foraine. Choco’Circus propose aux enfants et à leurs parents une journée complète d’animations gourmandes et ludiques dans l’univers du chocolat.Familles

// Programme /



Ambiance fête foraine de 9h30 à 18h

• Structures gonflables

• Trampoline

• Balade à dos de poneys

• Ferme pédagogique

• Stands gourmands (gaufres, glaces et autres douceurs)

• Jeux de kermesse et nombreuses animations



Atelier moulage en chocolat (enfants de 3 à 11 ans)

• Fabrication d’un lapin en chocolat par les enfants

• Chaque participant repart avec sa création ainsi qu’un sachet de 50 g de chocolats.



Les animations sont adaptées aux enfants de 3 à 11 ans. Des tickets supplémentaires pourront être achetés sur place.

Les animations sont surveillées mais restent sous la responsabilité des accompagnateurs adultes. .

Chocolaterie de Puyricard Avenue Georges de Fabry Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Chocolaterie de Puyricard organizes Choco?Circus, a festive day with a funfair atmosphere. Choco?Circus offers children and their parents a full day of gourmet fun in the world of chocolate.

L’événement Choco’Circus Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence