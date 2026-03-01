Choco’Circus Chocolaterie de Puyricard Aix-en-Provence
Choco’Circus Chocolaterie de Puyricard Aix-en-Provence samedi 28 mars 2026.
Choco’Circus
Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026 de 9h30 à 18h. Chocolaterie de Puyricard Avenue Georges de Fabry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
La Chocolaterie de Puyricard organise Choco’Circus, une journée festive à l’ambiance fête foraine. Choco’Circus propose aux enfants et à leurs parents une journée complète d’animations gourmandes et ludiques dans l’univers du chocolat.Familles
// Programme /
Ambiance fête foraine de 9h30 à 18h
• Structures gonflables
• Trampoline
• Balade à dos de poneys
• Ferme pédagogique
• Stands gourmands (gaufres, glaces et autres douceurs)
• Jeux de kermesse et nombreuses animations
Atelier moulage en chocolat (enfants de 3 à 11 ans)
• Fabrication d’un lapin en chocolat par les enfants
• Chaque participant repart avec sa création ainsi qu’un sachet de 50 g de chocolats.
Les animations sont adaptées aux enfants de 3 à 11 ans. Des tickets supplémentaires pourront être achetés sur place.
Les animations sont surveillées mais restent sous la responsabilité des accompagnateurs adultes. .
Chocolaterie de Puyricard Avenue Georges de Fabry Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Chocolaterie de Puyricard organizes Choco?Circus, a festive day with a funfair atmosphere. Choco?Circus offers children and their parents a full day of gourmet fun in the world of chocolate.
L’événement Choco’Circus Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence