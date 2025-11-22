Choco’création Haguenau

Choco’création

50 Route de Bitche Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 11:00:00

2025-11-22

Explorez le monde créatif de Daniel Stoffel et initiez vous au travail du chocolat en suivant ses traces ! Munis de votre cornet, personnalisez l’emblème alsacien, transformez chaque trait en une œuvre personnelle lors d’un rendez-vous gourmand.

Explorez le monde créatif de Daniel Stoffel et initiez vous au travail du chocolat en suivant ses traces ! Munis de votre cornet, personnalisez l’emblème alsacien, transformez chaque trait en une œuvre personnelle lors d’un rendez-vous gourmand. Dans cet atelier unique, le chocolat devient votre matière première artistique, et le cornet, votre pinceau gourmand. Ajoutez une touche personnelle à la cigogne en la customisant avec différentes associations de chocolat, découvrant ainsi les secrets du métier de chocolatier. La bonne humeur sera l’ingrédient essentiel de cette expérience, faisant de votre initiation une aventure à la fois succulente et joyeuse. Venez vivre une immersion dans le monde du chocolat, où chaque création devient une délicieuse œuvre d’art gourmande.

La durée de l’atelier est d’une heure. Un moment de dégustation complètera les explications transmises lors de cet atelier.

Vous cherchez une idée originale de Team-Building, entre amis ou en famille ? Pour privatiser l’évènement, contactez-nous ! .

50 Route de Bitche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

English :

Explore the creative world of Daniel Stoffel and follow in his footsteps! Armed with your cornet, personalize the Alsatian emblem, transforming each stroke into a personal work of art during a gourmet rendezvous.

German :

Erkunden Sie die kreative Welt von Daniel Stoffel und lernen Sie die Arbeit mit Schokolade kennen, indem Sie seinen Spuren folgen! Mit Ihrem Hörnchen ausgestattet, personalisieren Sie das elsässische Emblem und verwandeln jeden Strich in ein persönliches Kunstwerk bei einem Treffen mit Feinschmeckern.

Italiano :

Esplorate il mondo creativo di Daniel Stoffel e seguite le sue orme! Armati di cornetta, personalizzate l’emblema alsaziano, trasformando ogni colpo in un’opera d’arte personale durante un incontro gastronomico.

Espanol :

Explore el mundo creativo de Daniel Stoffel y siga sus pasos Armado con su corneta, personalice el emblema alsaciano, transformando cada trazo en una obra de arte personal durante una reunión gourmet.

L’événement Choco’création Haguenau a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau