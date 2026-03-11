Chocolat and Spa Party SpabySeverine Aire-sur-l’Adour
Chocolat and Spa Party
SpabySeverine Rue Maubec Aire-sur-l’Adour Landes
PÂOUES
Chocolat and Spa PARTY pour les enfants de 6 à 13 ans
JOURNÉE EXCLUSIVE
LE RITUEL CHOCOLAT
GOMMAGE DOUX AU CACAO et MASQUE CHOCOLAT BLANC, MASSAGE AU BEURRE DE CACAO
PAUSE GOURMANDE & PHOTO SOUVENIR
LES SOINS DU MONDE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE PLACES LIMITÉES .
SpabySeverine Rue Maubec Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 63 73
English : Chocolat and Spa Party
