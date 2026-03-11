Chocolat and Spa Party SpabySeverine Aire-sur-l’Adour

Chocolat and Spa Party Rue Maubec Aire-sur-l'Adour 2026-04-04

Chocolat and Spa Party SpabySeverine Aire-sur-l’Adour samedi 4 avril 2026.

Chocolat and Spa Party

SpabySeverine Rue Maubec Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

PÂOUES
Chocolat and Spa PARTY pour les enfants de 6 à 13 ans
JOURNÉE EXCLUSIVE
LE RITUEL CHOCOLAT
GOMMAGE DOUX AU CACAO et MASQUE CHOCOLAT BLANC, MASSAGE AU BEURRE DE CACAO
PAUSE GOURMANDE & PHOTO SOUVENIR
LES SOINS DU MONDE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE PLACES LIMITÉES   .

SpabySeverine Rue Maubec Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 63 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chocolat and Spa Party

L’événement Chocolat and Spa Party Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-09 par Tourisme Aire Eugénie

Prochains événements à Aire-sur-l'Adour