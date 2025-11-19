Chocolat-chamaloww, contes & voeux magiques

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Un après-midi féerique pour petits et grands rêveurs, où la magie de Noël prend vie !

Au programme

Chocolat chaud et chamallows à savourer pour réchauffer les mains et le cœur.

Conte merveilleux créé spécialement pour l’atelier, pour plonger dans un univers enchanté.

Création de la lettre au Père Noël, avec décorations, collage, couleurs et spirales magiques.

Ambiance cocooning, joyeuse et inspirante, avec rires et douceur garantis

Tarif 15 € , matériel et boisson chaude inclus + participation libre pour le chaudron de la

maison. .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 35 91 57

