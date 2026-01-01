Chocolat chaud de Madame de Sévigné Bibliothèque Colette Vivier Paris

Depuis qu’elle s’est imposée au Château de Versailles, la boisson au cacao réconforte et réchauffe, aussi prisée à la ville qu’à la campagne. Après une brève introduction sur l’épopée du cacao, cette épice aztèque qui va régaler l’Europe, la lecture d’extraits de lettres de la Marquise de Sévigné à sa fille raconte, avec autant d’humour que de conviction, le rôle du chocolat chaud. La recette aux épices qui régalait la Cour de Versailles au 17ème siècle sera réalisée en direct et bien sûr dégustée.

Animée par Katherine Khodorowsky, historienne et sociologue de l’alimentation.

Venez découvrir l’histoire du chocolat chaud et ses secrets de fabrication.

Le samedi 24 janvier 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Colette Vivier 6, rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



