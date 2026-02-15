Chocolat chaud et jeux Spot le 260 Millau

Chocolat chaud et jeux Spot le 260

260 Avenue de Verdun Millau Aveyron

Mardi 2026-02-24

2026-02-24

2026-02-24

Animations gratuite ouverte à tous.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent

ENTREE LIBRE .

