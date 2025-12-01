CHOCOLAT CHAUD, FILM ET SOUVENIRS DE NOËL Courtenay

CHOCOLAT CHAUD, FILM ET SOUVENIRS DE NOËL

Les boutiques de La Ruche Éco vous

donnent rendez-vous pour un après-midi

convivial.

Au programme projection du film de Noël “Le Grinch”, café des souvenirs autour d’un thé ou d’un chocolat chaud, ainsi qu’un tableau collaboratif où chacun pourra

déposer photos, cartes ou petits objets qui comptent pour lui.

Une parenthèse chaleureuse pour partager un moment simple et réconfortant.

Entrée libre. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69 tierslieux@3cbo.fr

