CHOCOLAT CHAUD, FILM ET SOUVENIRS DE NOËL Courtenay
CHOCOLAT CHAUD, FILM ET SOUVENIRS DE NOËL Courtenay samedi 13 décembre 2025.
CHOCOLAT CHAUD, FILM ET SOUVENIRS DE NOËL
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Les boutiques de La Ruche Éco vous
donnent rendez-vous pour un après-midi
convivial.
Au programme projection du film de Noël “Le Grinch”, café des souvenirs autour d’un thé ou d’un chocolat chaud, ainsi qu’un tableau collaboratif où chacun pourra
déposer photos, cartes ou petits objets qui comptent pour lui.
Une parenthèse chaleureuse pour partager un moment simple et réconfortant.
Entrée libre. .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69 tierslieux@3cbo.fr
English :
The boutiques of La Ruche Éco
for a convivial afternoon
afternoon.
L’événement CHOCOLAT CHAUD, FILM ET SOUVENIRS DE NOËL Courtenay a été mis à jour le 2025-12-02 par OT 3CBO