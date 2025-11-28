CHOCOLAT PIMENT – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 Paris

CHOCOLAT PIMENT Début : 2025-12-30 à 19:30. Tarif : – euros.

On ne choisit pas sa famille mais choisit-on bien ses amours ? Une comédie sur les rapports humains, jubilatoire et savoureuse dans la lignée d’un Air de famille, ou de Cuisine et dépendances.A l’occasion de l’anniversaire de Paul, patriarche légèrement bougon, Stéphanie et Caroline, la cadette organisent un repas au domicile de leur père. Cette réunion de famille en présence de Franck, le gendre dont le seul intérêt est de vider la cave, va être l’occasion de régler ses comptes et de mettre à jour les petits et grands secrets de chacun.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75