Chocolat Théâtre Salle du conseil Courseulles-sur-Mer

Chocolat Théâtre Salle du conseil Courseulles-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

Chocolat Théâtre

Salle du conseil 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 17:30:00

2025-10-04

Profiter d’un spectacle culturel suivi d’un goûter offert par la Ville (avec du chocolat bien sûr). Animé par Noémie Sanson, conteuse professionnelle, et son spectacle « Hell’eau la Mer ! ou l’enfant coquillage ».

Les enfants, rendez-vous le samedi 4 octobre pour le prochain « Chocolat Théâtre ».

Le concept ? Profiter d’un spectacle culturel suivi d’un goûter offert par la Ville (avec du chocolat bien sûr).

Pour cette seconde édition, le service animations a fait appel à Noémie Sanson, conteuse professionnelle, et son spectacle « Hell’eau la Mer ! ou l’enfant coquillage ».

À bord de son bateau à la coque rouge, un vieux pêcheur emmitouflé dans son ciré jaune, découvre à l’intérieur des mailles vertes de son filet, un enfant aux yeux noirs, noirs, noirs comme la nuit.

En compagnie de ces deux êtres, Noémie vous propose un voyage poétique en milieu aquatique. Là où les histoires recouvertes d’écailles viennent se déposer sur le sable telles des vagues d’eaux douces ou salées, chargées de leurs mots à dire, de leurs secrets et de leur humanité profonde et joyeuse .

Infos pratiques

– Samedi 4 octobre à 16h

– Salle du Conseil (48 rue de la Mer)

– Durée du spectacle 45 minutes

– Gratuit et ouvert à tout public (idéal à partir de 5 ans)

– Sans inscription Jauge maximale de 80 personnes .

Salle du conseil 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie communication@ville-courseulles.fr

English : Chocolat Théâtre

Enjoy a cultural show followed by a snack offered by the town (with chocolate, of course). Hosted by professional storyteller Noémie Sanson, with her show « Hell’eau la Mer! ou l’enfant coquillage ».

German : Chocolat Théâtre

Genießen Sie eine kulturelle Darbietung, gefolgt von einem von der Stadt angebotenen Snack (natürlich mit Schokolade). Geleitet von Noémie Sanson, einer professionellen Geschichtenerzählerin, und ihrem Stück « Hell’eau la Mer! ou l’enfant coquillage » (Hell’eau la Mer! oder das Muschelkind).

Italiano :

Godetevi uno spettacolo culturale seguito da una merenda offerta dalla città (con cioccolato, ovviamente). Ospite la narratrice professionista Noémie Sanson e il suo spettacolo « Hell’eau la Mer! ou l’enfant coquillage ».

Espanol :

Disfrute de un espectáculo cultural seguido de una merienda ofrecida por la ciudad (con chocolate, por supuesto). A cargo de la cuentacuentos profesional Noémie Sanson y su espectáculo « Hell’eau la Mer! ou l’enfant coquillage ».

L’événement Chocolat Théâtre Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre