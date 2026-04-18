Chocolat Théâtre Salle du Conseil Courseulles-sur-Mer

Chocolat Théâtre

Salle du Conseil 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Animés avec des objets et des marionnettes, 3 contes prendront vie sous vos yeux. À partir de 3 ans

Prenez note Chocolat Théâtre revient le samedi 18 avril avec un nouveau spectacle culturel suivi d’un bon goûter chocolaté offert par la Ville.

Pour le premier Chocolat Théâtre de l’année, le service animation a fait appel à la Compagnie C’est la Pause qui présentera son spectacle La Petite Boutique à Histoires .

Animés avec des objets et des marionnettes, 3 contes prendront vie sous vos yeux

Vous êtes les bienvenu.es pour faire une pause dans notre Petite Boutique à Histoires.

Nos deux artisans vous ont concocté une ribambelle de personnages haut en couleur pour vous raconter les trois aventures du jour.

Ainsi vous suivrez Archibald, ce petit garçon aux nombreuses questions.

Vous assisterez au sauvetage de Berk, ce doudou tombé dans le bain !!!

Et vous découvrirez l’histoire de ce loup qui se prend pour le plus fort.

Infos pratiques

• Samedi 18 avril à 16h

• Salle du Conseil (48 rue de la Mer)

• Durée du spectacle 35 minutes

• Gratuit et ouvert à un jeune public (idéal à partir de 3 ans)

• Sans inscription Jauge maximale de 80 personnes .

Salle du Conseil 48 Rue de la Mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 36 17 17

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English : Chocolat Théâtre

Animated with objects and puppets, 3 tales will come to life before your very eyes. From 3 years upwards

L’événement Chocolat Théâtre Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Cœur de Nacre