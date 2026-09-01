Chocol’Atelier Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Chocol’Atelier
33 Route de Vauzelles Loches Indre-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-11-14 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14
Découverte des bases du travail du chocolat. Apprentissage des gestes essentiels du chocolatier. Réalisation de créations que vous emporterez avec vous. Conseils personnalisés et échanges autour des matières premières. Un atelier à la fois technique et accessible, mêlant savoir-faire et gourmandise.
Découverte des bases du travail du chocolat. Apprentissage des gestes essentiels du chocolatier. Réalisation de créations que vous emporterez avec vous. Conseils personnalisés et échanges autour des matières premières. Un atelier à la fois technique et accessible, mêlant savoir-faire et gourmandise. 40 .
33 Route de Vauzelles Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 46 46 85 34 contact@jbchocolatier.fr
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English :
Discover the basics of working with chocolate. Learn the essential techniques of a chocolatier. Create your own treats to take home. Personalized advice and discussions about ingredients. A workshop that’s both technical and accessible, combining expertise and a love of fine food.
L’événement Chocol’Atelier Loches a été mis à jour le 2026-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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