Chocolaterie de Banon : dégustation commentée Chocolaterie de Banon Banon

Chocolaterie de Banon : dégustation commentée 20 et 21 septembre

40 personnes maximum par créneau, réservation par mail ou téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Venez découvrir nos produits et nos savoir-faire lors d’une dégustation commentée au sein de notre chocolaterie – confiserie.

Les ateliers de fabrication et la boutique de vente directe sont installés dans un bâtiment en bois éco-construit, aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale: construction en bois, panneaux solaires, haute isolation, toit végétalisé, etc…).

Afin d’expliquer le savoir-faire artisanal et d’entrevoir toutes les étapes nécessaires à la confection des chocolats, pâtes de fruits, pâtes à tartiner ou encore fruits secs enrobés de chocolat, un sas vitré permet de voir librement les confiseurs s’affairer sur les turbines en cuivre ou les fondoirs à chocolats, les étuves de séchage, les broyeurs et les lignes d’enrobage.

Visite et dégustation commentée en français au sein de la boutique proposant une large gamme de produits gourmands : pâtes à tartiner, fruits enrobés de chocolat, pâtes de fruits, confiseries,…

Durée: 45 minutes environ

Places limitées, réservation par téléphone ou mail

Chocolaterie de Banon Le Puy – 04150 Banon Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0)4 65 69 00 50 https://www.territoire-provence.com/chocolaterie-banon/ C'est au pied du Village de Banon, adossée au plateau du Contadour, au cœur de cette Haute-Provence, que se situe la Chocolaterie de Banon, installée dans un bâtiment en bois éco-construit. Parking privé à disposition

