Chocolats de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde, La Cité du Vin, Bordeaux

Chocolats de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde Jeudi 5 mars, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T18:30:00+01:00 – 2026-03-05T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:30:00+01:00 – 2026-03-05T21:30:00+01:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Devenu un véritable incontournable de notre programmation, cet afterwork gourmand, organisé en partenariat avec l’AANA – Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine –, met à l’honneur le patrimoine gastronomique de la région et des vins de nos partenaires viticoles à travers le monde.

Dans cet afterwork, plongez au cœur de l’harmonie parfaite entre le vin et le chocolat ! Arômes envoûtants, douceur intense, profondeur aromatique, voyages à travers les terroirs… Le chocolat et le vin partagent bien plus qu’on ne l’imagine.

Lors de cet atelier, vous explorerez trois chocolats de caractère issus de Nouvelle-Aquitaine, associés avec soin à trois vins du monde. Laissez-vous guider dans une expérience sensorielle unique, où chaque accord révèle de nouvelles nuances, des contrastes inattendus et une véritable symphonie de saveurs. Un moment raffiné, gourmand et mémorable, dédié aux amateurs de découvertes gustatives.

En partenariat avec : l’AANA (l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) et les partenaires viticoles de la Cité du vin

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances »}]

Explorez trois chocolats de caractère issus de Nouvelle-Aquitaine, associés avec soin à trois vins du monde. dégustation vin

©Freepik