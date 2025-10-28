Chocolats dégustation et vente La Pensée Bleue Saint-Léon-sur-l’Isle

La Pensée Bleue 3 rue Jean Moulin Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Début : 2025-10-28 15:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-28

Dégustation et vente venez découvrir tablettes, pralinés et autres gourmandises !

Distribution de bonbons pour tous les enfants le vendredi 31.

9h-12h30 15h30-19h30

La pensée bleue, 3 rue Jean Moulin

Boutique en ligne www.sasha-chocolatier.fr

La Pensée Bleue 3 rue Jean Moulin Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 98 45 sasha.chocolatier@gmail.com

English : Chocolats dégustation et vente

Dinner dance

8pm, salle des fêtes

On reservation

Soccer Club 06 70 03 93 68

German : Chocolats dégustation et vente

Tanzende Mahlzeit

20 Uhr, Festsaal

Auf Reservierung

Fußballverein 06 70 03 93 68

Italiano :

Degustazioni e vendite: venite a scoprire pastiglie, praline e altre prelibatezze!

Dolcetto o scherzetto per tutti i bambini venerdì 31.

9.00-12.30 15.30-19.30

La pensée bleue, 3 rue Jean Moulin

Negozio online www.sasha-chocolatier.fr

Espanol : Chocolats dégustation et vente

Cena con baile

20:00 h, sala de fiestas

Con reserva previa

Club de fútbol 06 70 03 93 68

