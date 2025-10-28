Chocolats dégustation et vente La Pensée Bleue Saint-Léon-sur-l’Isle
La Pensée Bleue 3 rue Jean Moulin Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne
2025-10-28 15:30:00
2025-10-31 19:30:00
2025-10-28
Dégustation et vente venez découvrir tablettes, pralinés et autres gourmandises !
Distribution de bonbons pour tous les enfants le vendredi 31.
9h-12h30 15h30-19h30
La pensée bleue, 3 rue Jean Moulin
Boutique en ligne www.sasha-chocolatier.fr
La Pensée Bleue 3 rue Jean Moulin Saint-Léon-sur-l'Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 98 45 sasha.chocolatier@gmail.com
Italiano:
Degustazioni e vendite: venite a scoprire pastiglie, praline e altre prelibatezze!
Dolcetto o scherzetto per tutti i bambini venerdì 31.
9.00-12.30 15.30-19.30
La pensée bleue, 3 rue Jean Moulin
Negozio online www.sasha-chocolatier.fr
