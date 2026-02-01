Chocolats, vins & fromages Château de Grignan Grignan

Chocolats, vins & fromages Château de Grignan Grignan samedi 28 février 2026.

Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan Drôme

Tarif : – – 25 EUR

Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-03-01

2026-02-28 2026-03-01

En partenariat avec Valrhona

Au château de Grignan et en compagnie d’un médiateur culturel de Valrhona, plongez dans l’art des accords subtils entre chocolats, fromages et vins au cours d’un atelier inédit.

Réservé aux + de 18 ans
Château de Grignan 23 rue montant au château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50  leschateaux@ladrome.fr

English :

In partnership with Valrhona
At the Château de Grignan, in the company of a Valrhona cultural mediator, immerse yourself in the art of subtle pairings between chocolate, cheese and wine during a unique workshop.

Reserved for those over 18

