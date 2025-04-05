Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette Ribeauvillé
Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette Ribeauvillé samedi 8 novembre 2025.
Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette
route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-29 11:00:00
2025-11-08 2025-11-29
Un atelier riche qui vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de fabrication du chocolat de A à Z tout en fabriquant vos propres tablettes.
Cet atelier riche vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de fabrication du chocolat, de la fève à la tablette ou comme l'appellent nos Maîtres Chocolatiers Bean to Bar .
Un moment privilégié en petit comité durant lequel nous vous dévoilerons les secrets de fabrication des fèves de la cabosse pour en faire une tablette de chocolat que vous pourrez déguster ! Vous y découvrirez ainsi les origines du chocolat et pourrez vous-même fabriquer des tablettes de chocolat pour ensuite les emporter et les savourer chez vous. Saurez-vous partager ?
Dès 12 ans, en famille ou entre amis un programme vitaminé en 3 clés connaissance, expérience et partage. .
route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr
English :
A rich workshop that will allow you to understand the different steps of the chocolate making process from A to Z while making your own bars.
German :
Ein reichhaltiger Workshop, bei dem Sie die verschiedenen Schritte des Schokoladenherstellungsprozesses von A bis Z verstehen und gleichzeitig Ihre eigenen Tafeln herstellen können.
Italiano :
Un ricco laboratorio che vi permetterà di comprendere le diverse fasi del processo di produzione del cioccolato dalla A alla Z mentre realizzate le vostre tavolette.
Espanol :
Un rico taller que le permitirá comprender las diferentes etapas del proceso de fabricación del chocolate de la A a la Z mientras elabora sus propias tabletas.
L’événement Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr