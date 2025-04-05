Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette Ribeauvillé

Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette

Un atelier riche qui vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de fabrication du chocolat de A à Z tout en fabriquant vos propres tablettes.

Cet atelier riche vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de fabrication du chocolat, de la fève à la tablette ou comme l’appellent nos Maîtres Chocolatiers Bean to Bar .

Un moment privilégié en petit comité durant lequel nous vous dévoilerons les secrets de fabrication des fèves de la cabosse pour en faire une tablette de chocolat que vous pourrez déguster ! Vous y découvrirez ainsi les origines du chocolat et pourrez vous-même fabriquer des tablettes de chocolat pour ensuite les emporter et les savourer chez vous. Saurez-vous partager ?

Dès 12 ans, en famille ou entre amis un programme vitaminé en 3 clés connaissance, expérience et partage. .

A rich workshop that will allow you to understand the different steps of the chocolate making process from A to Z while making your own bars.

Ein reichhaltiger Workshop, bei dem Sie die verschiedenen Schritte des Schokoladenherstellungsprozesses von A bis Z verstehen und gleichzeitig Ihre eigenen Tafeln herstellen können.

Un ricco laboratorio che vi permetterà di comprendere le diverse fasi del processo di produzione del cioccolato dalla A alla Z mentre realizzate le vostre tavolette.

Un rico taller que le permitirá comprender las diferentes etapas del proceso de fabricación del chocolate de la A a la Z mientras elabora sus propias tabletas.

