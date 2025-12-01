Choco’sens Haguenau

Choco’sens

Début : Samedi 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-27 15:00:00

2025-12-27

Plongez au cœur de la découverte sensorielle dans cet atelier ludique et familial, où vos 5 sens seront mis à l’épreuve grâce à des expériences captivantes. À travers une variété de boissons, testez vos papilles en distinguant à l’aveugle les saveurs cachées. Affinez votre odorat avec des défis olfactifs stimulants. Explorez également les multiples facettes du chocolat en dégustant des créations originales. Serez-vous capable de deviner les subtilités des saveurs ?

Profitez d’un moment agréable de partage et d’échange en famille ou entre amis, où chaque dégustation devient une aventure sensorielle inoubliable.

La durée de l’atelier est d’une heure. Différentes dégustations chocolatées vous seront proposées et commentées.

Vous cherchez une idée originale de Team-Building, vous êtes une association, entre amis ou en famille ? Pour privatiser l’évènement, contactez-nous ! .

50 Route de Bitche Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

Plunge into the heart of sensory discovery in this fun, family-friendly workshop, where your 5 senses will be put to the test through captivating experiments.

Tauchen Sie in diesem spielerischen und familienfreundlichen Workshop in die Welt der sensorischen Entdeckungen ein. Ihre fünf Sinne werden durch spannende Experimente auf die Probe gestellt.

Immergetevi nel cuore della scoperta sensoriale in questo divertente laboratorio per famiglie, dove i vostri 5 sensi saranno messi alla prova attraverso una serie di esperimenti accattivanti.

Sumérgete en el corazón del descubrimiento sensorial en este divertido taller para toda la familia, donde tus 5 sentidos se pondrán a prueba a través de una serie de cautivadores experimentos.

