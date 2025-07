Choco’sens Ribeauvillé

Choco’sens Ribeauvillé samedi 19 juillet 2025.

Choco’sens

Route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-08-09 2025-09-20 2025-10-18 2025-11-22 2025-12-27

Eveillez vos sens dans cet atelier ludique et familial & appréhendez vos 5 sens grâce aux différentes expériences proposées. A travers diverses boissons, distinguez à l’aveugle les saveurs cachées et développez votre odorat grâce à de nombreux tests !

A travers diverses boissons, distinguez à l’aveugle les saveurs cachées & développez votre odorat grâce à de nombreux tests. Développez également votre palais en dégustant multiples chocolats originaux … Devinerez-vous les saveurs cachées ?

Passez un agréable moment de partage et d’échange en famille ou entre amis…

La durée de l’atelier est d’une heure. Différentes dégustations chocolatées vous seront proposées et commentées. .

Route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

English :

Awaken your senses in this fun and family workshop & learn about your 5 senses thanks to the different experiments proposed. Through various drinks, distinguish blindly the hidden flavors and develop your sense of smell thanks to many tests!

German :

Erwecken Sie Ihre Sinne in diesem spielerischen und familienfreundlichen Workshop und lernen Sie Ihre fünf Sinne durch verschiedene Experimente kennen. Erkennen Sie blind versteckte Geschmacksrichtungen in verschiedenen Getränken und entwickeln Sie Ihren Geruchssinn mithilfe zahlreicher Tests!

Italiano :

Risvegliate i vostri sensi in questo divertente laboratorio per famiglie e imparate a conoscere i vostri 5 sensi grazie ai diversi esperimenti proposti. Attraverso varie bevande, distinguete alla cieca i sapori nascosti e sviluppate l’olfatto grazie a numerosi test!

Espanol :

Despierta tus sentidos en este divertido taller familiar y aprende sobre tus 5 sentidos gracias a los diferentes experimentos propuestos. ¡A través de varias bebidas, distingue a ciegas los sabores ocultos y desarrolla tu sentido del olfato gracias a numerosas pruebas!

L’événement Choco’sens Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr