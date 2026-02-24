Choco’time Moments de découvertes & d’échanges autour du chocolat Ribeauvillé

Choco’time Moments de découvertes & d’échanges autour du chocolat

Venez découvrir le monde du chocolat à travers ces échanges et dégustations.

A travers des échanges et des explications autour du chocolat, de ses origines et de ses secrets de fabrication, devenez un spécialiste du chocolat !

Profitez ensuite d’un moment de partage en dégustant différents types de chocolat Pure Origine . Fabriqués directement dans l’Atelier, à partir de fèves d’Haïti, du Venezuela ou encore d’Equateur, ils sauront vous faire voyager au cœur des cacaoyers exotiques.

Entre amis ou en famille, faites le plein de vitamine DS en visitant notre musée du chocolat à nous et flânez à travers notre rue du cacao. 0 .

route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

Come and discover the world of chocolate through these exchanges and tastings.

