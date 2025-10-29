Chocottes et chamallows- A partir de 3 ans La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Chocottes et chamallows- A partir de 3 ans La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence mercredi 29 octobre 2025.

Chocottes et chamallows- A partir de 3 ans

Mercredi 29 octobre 2025 de 16h à 16h45.

Vendredi 31 octobre 2025 de 10h à 10h45.

Samedi 1er novembre 2025 de 16h à 16h45. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 16:45:00

Date(s) :

2025-10-29 2025-10-31 2025-11-01

Chocottes et Chamallows, un spectacle plein d’humour et de chamallows pour toute la famille à partir de 3 ans.Familles

Ce soir c’est la pleine lune et sur le campement des louveteaux garous la grande veillée spéciale chocottes se prépare.



Pour cette grande soirée, la cheffe Clark a tout prévu pour faire trembler les petits scouts autour du feu chamallows grillés, chansons, histoires… mais c’était sans compter sur Kevin, le jeune assistant qui n’aime pas du tout Halloween et préfère rigoler plutôt que frissonner. À travers l’univers de la veillée, Chocottes et Chamallows montre à petits et grands que tout le monde peut avoir peur de quelque chose et qu’exprimer cette émotion permet de la traverser et de ne plus en avoir… peur ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

« Chocottes et Chamallows, a show full of humor and marshmallows for the whole family aged 3 and over.

German :

« Chocottes et Chamallows », eine humorvolle Show mit Marshmallows für die ganze Familie ab 3 Jahren.

Italiano :

« Chocottes et Chamallows », uno spettacolo pieno di umorismo e marshmallow per tutta la famiglia dai 3 anni in su.

Espanol :

« Chocottes et Chamallows », un espectáculo lleno de humor y malvaviscos para toda la familia a partir de 3 años.

L’événement Chocottes et chamallows- A partir de 3 ans Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence