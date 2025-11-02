CHOCOTTES ET CHAMALLOWS – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

CHOCOTTES ET CHAMALLOWS Début : 2025-11-02 à 10:30. Tarif : – euros.

Ce soir c’est la pleine lune et sur le campement des louveteaux garous la grande veillée spéciale chocottes se prépare.Pour cette grande soirée, la cheffe Clark a tout prévu pour faire trembler les petits scouts autour du feu : chamallows grillés, chansons, histoires… mais c’était sans compter sur Kevin, le jeune assistant qui n’aime pas du tout Halloween et préfère rigoler plutôt que frissonner.À travers l’univers de la veillée, Chocottes et Chamallows montre à petits et grands que tout le monde peut avoir peur de quelque chose et qu’exprimer cette émotion permet de la traverser et de ne plus en avoir peur !Un spectacle plein d’humour et de chamallows pour toute la famille à partir de 3 ans.

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77