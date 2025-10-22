Chocottes et chamallows Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Chocottes et chamallows

Mercredi 22 octobre 2025 de 11h à 11h50.

Jeudi 23 octobre 2025 de 11h à 11h50.

Vendredi 24 octobre 2025 de 11h à 11h50.

Samedi 25 octobre 2025 de 11h à 11h50. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-22 11:00:00

fin : 2025-10-24 11:50:00

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Chocottes et Chamallows un spectacle plein d’humour et de chamallows pour toute la famille à partir de 3 ans.Enfants

Ce soir c’est la pleine lune et sur le campement des louveteaux garous la grande veillée spéciale chocottes se prépare. Pour cette grande soirée, la cheffe Clark a tout prévu pour faire trembler les petits scouts autour du feu chamallows grillés, chansons, histoires… mais c’était sans compter sur Kevin, le jeune assistant qui n’aime pas du tout Halloween et préfère rigoler plutôt que frissonner. À travers l’univers de la veillée, Chocottes et Chamallows montre à petits et grands que tout le monde peut avoir peur de quelque chose et qu’exprimer cette émotion permet de la traverser et de ne plus en avoir… peur ! .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Chocottes et Chamallows is a show full of humor and marshmallows for the whole family, ages 3 and up.

German :

Chocottes et Chamallows eine humorvolle Show mit Marshmallows für die ganze Familie ab 3 Jahren.

Italiano :

Chocottes et Chamallows è uno spettacolo pieno di umorismo e marshmallow per tutta la famiglia dai 3 anni in su.

Espanol :

Chocottes et Chamallows es un espectáculo lleno de humor y malvaviscos para toda la familia a partir de 3 años.

