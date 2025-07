Chocottes et Chamallows Back Step Théâtre Vichy

Chocottes et Chamallows Back Step Théâtre Vichy mardi 28 octobre 2025.

Chocottes et Chamallows

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

de 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Ce soir c’est la pleine lune et sur le campement des louveteaux garous la grande veillée spéciale « chocottes » se prépare.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

Tonight is a full moon, and the Werewolf camp is gearing up for a special « chocottes » vigil.

German :

Heute Nacht ist Vollmond und im Lager der Werwölfe bereitet man sich auf die große Nachtwache vor, die besonders « schockierend » sein soll.

Italiano :

Stanotte c’è la luna piena e l’accampamento dei lupi mannari si sta preparando per una veglia speciale « chocottes ».

Espanol :

Esta noche hay luna llena y el campamento de los Hombres Lobo se prepara para una vigilia especial de « chocottes ».

