Choco’vino atelier de dégustation de vins et de chocolats Ribeauvillé

Venez découvrir les associations subtiles possibles entre le chocolat et les différents cépages alsaciens.

Faites l’expérience de l’accord Vin & Chocolat et découvrez l’art de marier l’essence du raisin à l’intensité du cacao.

La Chocolaterie Daniel Stoffel à Ribeauvillé en partenariat avec le domaine BOTT Frère et le Domaine Fernand ENGEL vous feront découvrir les associations subtiles possibles entre le chocolat et les vins du domaine.

Deux univers à part entière à la fois proches et différents, symbolisant la fine fleur de la gastronomie française. Tous deux se dégustent, s’apprécient et s’associent…

Réservation obligatoire. Interdit aux moins de 18 ans.

Pour continuer à vous accueillir sereinement, toutes les mesures ont étés mises en place pour assurer votre sécurité

des gels désinfectants sont mis à disposition, une distance de sécurité est respectée.

Les groupes sont temporairement limités.

Dégustation possible sur demande pour les petits groupes. .

English :

Come and discover the subtle associations possible between chocolate and the different Alsatian grape varieties.

German :

Entdecken Sie die subtilen Assoziationen, die zwischen Schokolade und den verschiedenen elsässischen Rebsorten möglich sind.

Italiano :

Venite a scoprire le sottili associazioni possibili tra il cioccolato e i diversi vitigni alsaziani.

Espanol :

Venga a descubrir las sutiles asociaciones posibles entre el chocolate y las diferentes variedades de uva alsacianas.

