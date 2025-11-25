CHŒUR A CŒUR

14 Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Le chef de choeur, Serge Moogin et son ensemble présentent un répertoire diversifié dans différentes langues.

.

14 Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

Choirmaster Serge Moogin and his ensemble present a diverse repertoire in a variety of languages.

German :

Der Chorleiter, Serge Moogin, und sein Ensemble präsentieren ein vielfältiges Repertoire in verschiedenen Sprachen.

Italiano :

Il maestro Serge Moogin e il suo ensemble presentano un repertorio vario in diverse lingue.

Espanol :

El director de coro Serge Moogin y su conjunto presentan un repertorio variado en diferentes idiomas.

L’événement CHŒUR A CŒUR Le Barcarès a été mis à jour le 2025-11-18 par OT DE PORT BARCARES