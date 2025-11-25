CHŒUR A CŒUR Le Barcarès
14 Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-25 18:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Le chef de choeur, Serge Moogin et son ensemble présentent un répertoire diversifié dans différentes langues.
14 Rue du Mas de la Grêle Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
English :
Choirmaster Serge Moogin and his ensemble present a diverse repertoire in a variety of languages.
German :
Der Chorleiter, Serge Moogin, und sein Ensemble präsentieren ein vielfältiges Repertoire in verschiedenen Sprachen.
Italiano :
Il maestro Serge Moogin e il suo ensemble presentano un repertorio vario in diverse lingue.
Espanol :
El director de coro Serge Moogin y su conjunto presentan un repertorio variado en diferentes idiomas.
