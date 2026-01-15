Choeur au château – Nantes – de Jean-Philippe Derail Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 14:00 –

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Tout public

Film « Choeur au Château – Nantes » est un film réalisé par Jean-Philippe Derail lors de « Choeur », une performance pour 75 amateurs et amatrices créée par Audrey Bodiguel au Château de Nantes lors du Festival Trajectoires 2025.Durée : 35 min. Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Philippe Derail, réalisateur, et Audrey Bodiguel, chorégraphe. Dans le cadre du festival de danse Trajectoires

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/



