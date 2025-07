Chœur B.a.Bach de Montpellier au Temple place du Voultre Millau

Chœur B.a.Bach de Montpellier au Temple place du Voultre Millau dimanche 13 juillet 2025.

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-07-13

Concert le 13 juillet à 17h au temple de Millau, place du voultre

« Inspirations »

Chœur B.a.Bach de Montpellier sous la direction de Kamala Calderoni,

avec à l’orgue Sabine Liguori-Delmas

Œuvres de :Schütz,Schein,Bach,Pergolese,Mendelssohn,Chostakovitch,Pärt

L'Ensemble vocal B.a. Bach propose un voyage musical à travers sept

siècles de musique, du Moyen Âge à nos jours. L’itinéraire commence

avec l’effervescence polyphonique médiévale du Codex de Montpellier,

traverse l’expressivité baroque allemande de Schütz et de la famille

Bach, s’épanouit dans la clarté baroque italienne de Pergolesi et le

romantisme de Mendelssohn, pour aboutir aux sonorités contemporaines

de Chostakovitch et la spiritualité minimaliste d’Arvo Pärt.

Entrée 15 et 10 euros, gratuit moins de 12 ans .

place du Voultre Temple de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie opapillon35@gmail.com

