C(h)oeur d’argile et de verre

3, rue du Pissepot Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’Art.

A l’atelier des Faïences de Milloux Licia Havard vous présentera ses créations de verre en verre blanc (fusing) et ses sculptures d’argile (terres cuites) et Fabrice Béquet vous présentera ses créations céramiques en terres mêlées utilisant l’argile rouge de Chaillac.

A l’issue de la présentation le public pourra disposer les oeuvres, guidé par les artistes, en participant à un happening C(h)oeur d’argile et de verre ! .

3, rue du Pissepot Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire

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English :

As part of the Journées européennes des Métiers d’Art.

L’événement C(h)oeur d’argile et de verre Chaillac a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne