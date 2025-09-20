Chœur d’Aventure Henry Poulaille : Santés ! L’Orangerie Cachan

Chœur d’Aventure Henry Poulaille : Santés ! Samedi 20 septembre, 20h00 L’Orangerie Val-de-Marne

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Anis Gras – le lieu de l’Autre vous convie à une restitution du Chœur d’Aventure Henry Poulaille, intitulée Santés ! Cette année encore, pour les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Anis Gras – le lieu de l’Autre entremêle son actuelle vocation artistique et culturelle avec l’évocation des mémoires du bâtiment, liées aux familles Raspail et Gras. En plus de vous guider pour des visites du lieu, l’équipe accueille le Chœur d’Aventure Henry Poulaille.

Depuis deux ans, le compositeur Jean-Christophe Marti dirige une chorale originale. Elle est gratuite, ouverte à toutes et tous sans pré-requis d’expérience chorale ou musicale. Le groupe constitué redonne corps et voix aux archives musicales du fonds Henry Poulaille. Accueilli dans la Maison Raspail, à Cachan, ce fonds est issu de la donation effectuée en 1975 par l’écrivain Henry Poulaille (1896-1980), chef de file et collectionneur de littérature prolétarienne : une littérature écrite par des personnes issues des mondes prolétariens, autodidactes et témoignant de ces mondes. Ce fonds, riche de plusieurs milliers d’ouvrages, revues et documents inédits, dispose d’une importante collection de chansons populaires ; un patrimoine unique en France et très rare en Europe.

Après son succès aux Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2024 où il avait fait écho à l’exposition Raspail et Poulaille – Les voies de l’engagement populaire, et après un formidable bal au printemps 2025 qu’il a mené dans le cadre du Festival d’Histoire Populaire autour de chansons à danser de la Renaissance, le Chœur d’Aventure Henry Poulaille prolonge cette expérience unique de recherche-création collective. Enrichi notamment d’un quatuor de violoncellistes, le Chœur répond à l’exposition Médecine et santé pour tous, de Raspail à Poulaille en interprétant un répertoire de chansons et de textes célébrant microbes, infirmières, luttes contre les épidémies et remèdes en tous genres !

Le Chœur d’Aventure profite des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine 2025 pour présenter au public le fruit de son travail. Cette restitution chorale, nommée Santés ! prend place à l’Orangerie de Cachan (15 Rue Gallieni à Cachan) samedi 20 septembre à 20h, et à Anis Gras – le lieu de l’Autre (55 avenue Laplace à Arcueil) dimanche 21 septembre à 16h. Ces représentations sont gratuites, ouvertes à toutes et tous.

Pour en savoir plus sur Henry Poulaille, rendez-vous sur https://maisonraspail.org/le-fonds-poulaille/

Production : Anis Gras – le lieu de l’Autre, Collectif Maison Raspail – Fonds d’archives et de documentation Henry Poulaille

Soutiens : Ville de Cachan, FDVA – DRAJES IDF

Le Collectif Maison Raspail est affilié à la Fédération des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires https://litterature-lieux.com/

L'Orangerie 15 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Ouverte sur le parc Raspail, l'Orangerie est un lieu d'art contemporain. Elle accueille des expositions collectives ou individuelles d'artistes connus ou émergents.

Ces expositions sont l'occasion, pour l'équipe du service culturel, de mener un certain nombre d'actions : médiation avec les enfants et les jeunes cachanais, programmation de spectacles vivants en lien avec les artistes exposants, conférences thématiques, ateliers Crok'Art et visites de musées ou de lieux patrimoniaux durant l'été.

Concert

© Anis Gras – le lieu de l’Autre. Chœur d’Aventure Henry Poulaille, 22 septembre 2024.